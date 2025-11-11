Avrupa’dan dönemiyor

Galatasaray'da bu sezon öncelik tamamen Şampiyonlar Ligi'ne verilirken, Süper Lig'de ilk haftalarda elde edilen avantaj da elden kaçtı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında büyük bir özveri ile mücadele ederken, Süper Lig maçlarında ise bu görüntünün bir hayli uzağında kaldı. Son haftalarda bir düşüş yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa maçlarının dönüşünde büyük bir zorluk yaşamaya başladı ve puan kayıpları da üst üste gelmeye başladı. G.Saray, bu sezon Avrupa'da 4 maça çıktı. SÜPER Lig'de ise 12 kez yeşil zemine inen sarı-kırmızılı oyuncular sadece 3 kez puan kaybı yaşadı. Bu üç kaybın ikisi ise Avrupa maçlarının dönüşüne denk geldi. İlk puan kaybını Liverpool zaferinden sonra 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinde alan Cimbom, daha sonra ise Göztepe mücadelesinin ardından Trabzonspor'a takılmıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda dönüşünde Kocaelispor'a 1-0'lık skorla yenilerek üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Avrupa dönüşlerinde Cimbom toplamda 5 puan kaybı yaşandı.