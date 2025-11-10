CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım için anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 12:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım için anma mesajı yayımladı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve sonsuz özlemle anıyoruz.

Atatürk, yalnızca bir komutan değil; bir milletin kaderini yeniden yazan büyük bir vizyonerdir. Onun önderliğinde Türk milleti, karanlıktan aydınlığa; esaretten özgürlüğe uzanan bağımsızlık mücadelesini başarıyla sürdürmüştür. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, düşünebiliyorsak, üretebiliyorsak bunu onun aklına, cesaretine ve ileri görüşlülüğüne borçluyuz.

Biz Galatasaraylılar için Atatürk'ü anmak, yalnızca bir tören geleneği değildir. Galatasaray; Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş, laik, çağdaş ve evrensel bir vizyon benimsemiş bir kurumdur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü, bizim varoluş felsefemizin temelini oluşturur. Bu nedenle her sporcumuz, her gencimiz; sahada ve hayatın her alanında Atatürk'ün izinden yürümeyi, bu büyük emaneti korumayı en kutsal görev bilir.

Ulu Önderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; onu, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun Sevgili Atam..." sözlerine yer verdi.

REKLAM - Türk Telekom
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36
Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... 11:30
Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 11:06
Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:16
Daha Eski
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" 10:16
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları 09:25
Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" 08:48
Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! 08:41