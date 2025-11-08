Savunma kralı Wilfried Singo

Sakatlığını atlatarak Ajax maçında formasına kavuşan Wilfried Singo, performansıyla dikkat çekiyor. Squawka'nın hazırladığı raporda Şampiyonlar Ligi'nde en fazla pas kesen ikinci oyuncu Singo oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, 10 kez top kesmeyle, Athletic Bilbao'dan 11 top kesmeyle oynayan Aitor Paredes'i takip etti.
