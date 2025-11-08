CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Kocaeli'de coşkulu karşılama!

Galatasaray'a Kocaeli'de coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı için geldiği Kocaeli'de coşkuyla karşılandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 22:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Kocaeli'de coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı için geldiği Kocaeli'de coşkuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray 9 Kasım günü TSİ 17.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle Kocaeli'ne gitti. Galatasaraylı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele girişi sırasında meşaleler yakıp, tezahüratlarla karşıladı.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın, Kocaelispor karşılaşmasının kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina."

REKLAM - D&R
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu!
DİĞER
Dursun Özbek'ten çarpıcı Lionel Messi açıklaması! "Çıtayı çok yükselttik"
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İstanbul'da kazanan Göztepe!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid zirve takibini sürdürdü! A. Madrid zirve takibini sürdürdü! 22:51
Arsenal uzatmalarda yıkıldı Arsenal uzatmalarda yıkıldı 22:48
"Şans ilk defa yanımızda oldu!" "Şans ilk defa yanımızda oldu!" 22:44
G.Saray Kocaeli'de coşkuyla karşılandı! G.Saray Kocaeli'de coşkuyla karşılandı! 22:29
"Sezonun gollerinden birini attım" "Sezonun gollerinden birini attım" 22:26
Jota Silva: Bu takımda herkes çok önemli! Jota Silva: Bu takımda herkes çok önemli! 22:26
Daha Eski
"Gol attığım için mutluyum ama..." "Gol attığım için mutluyum ama..." 22:17
Torino derbisinde kazanan çıkmadı Torino derbisinde kazanan çıkmadı 22:06
Amed evinde Hatay'ı yendi Amed evinde Hatay'ı yendi 21:29
G.Saray Kocaeli maçına hazır! G.Saray Kocaeli maçına hazır! 20:38
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 20:28
"Alanyaspor 2 puan kaybetti!" "Alanyaspor 2 puan kaybetti!" 20:24