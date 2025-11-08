Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir organizasyonda Lionel Messi transfer söylentileri hakkında konuştu. Özbek sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
"Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz."
"Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.