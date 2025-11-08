CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir organizasyonda Lionel Messi transfer söylentileri hakkında konuştu. Özbek sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:06
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların transfer gündemine bulunduğu iddia edilen Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Başkan Özbek'e katıldığı bir organizasyonda, "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz? şeklinde bir soru yöneltildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

"3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

"Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

"Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

"Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

"Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
