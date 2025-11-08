Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Lionel Messi açıklaması!

Başkan Özbek'e katıldığı bir organizasyonda, "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz? şeklinde bir soru yöneltildi.

Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik."