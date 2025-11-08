Galatasaray'a devre arasında 3 yıldız birden! Transferlerin 2'sini Osimhen bitirecek

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Süper Lig'de zirvede yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini bir bir deviren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için vites yükseltti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde İlk 8 hedefine adım adım yaklaşan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Savunmaya sol ayaklı stoper arayan Cimbom, Milan'dan Strahinja Pavlovic'in durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca 6-8 numarada oynayabilen iki yönlü orta saha ısrarı da sürüyor.

Cimbom orta saha takviyesi için Club Brugge'den Raphael Onyedika ismi tekrar gündeme geldi. Onyedika'yı sezon başında da takip eden Galatasaray'da Okan Buruk, Onyedika'yı beğeniyor. Hücum hattına içinse ilk aday sezon başında şartları sorulan Atalanta'dan dünyaca ünlü hücum oyuncusu Ademola Lookman... Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefleri olan sarı-kırmızılılar bilhassa ilk 24'ü garantilemesi halinde transferde hemen gaza basacak.