Galatasaray’dan Osimhen için rekor beklenti! 150 milyon euroluk çılgın talep

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin yıldızı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, attığı üç golle zaferin mimarı olurken Avrupa devlerinin radarına da yeniden girdi.
Galatasaray forması altında gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında fark yaratan Osimhen, İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Paris Saint-Germain'in öncelikli transfer hedefi hâline geldi.
PSG VE ENRIQUE DEVREDE
Haberde, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yönetime "güçlü, karakterli ve elit seviyede bir golcüye ihtiyaç duyulduğunu" aktardığı ve bu tanıma en uygun ismin Victor Osimhen olduğunu belirttiği ifade edildi. Enrique'nin, kulübün sportif direktörlerinden Nijeryalı forvetin transferi için "önemli bir finansal çaba" göstermelerini istediği aktarıldı.
Ancak Galatasaray cephesi, yıldız futbolcusunu kolay kolay elden çıkarmaya niyetli değil. Haberde, sarı-kırmızılıların Osimhen'in sportif katkısının yanı sıra kulübün marka değerine yaptığı etkiyi de göz önünde bulundurarak yalnızca 150 milyon Euro'ya yakın bir teklif gelmesi durumunda masaya oturabileceği vurgulandı.
Galatasaray'ın "hiçbir indirimi kabul etmeyeceği" belirtilirken PSG'nin bu transferi gerçekleştirmesinin oldukça zorlu olacağı yorumları yapıldı. Eğer transfer bu rakam üzerinden gerçekleşirse, Osimhen Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 718 dakika sahada kaldı ve 9 gol attı. Bu gollerin 3'ü Süper Lig'de, 6'sı ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi.
