Galatasaray’dan Osimhen için rekor beklenti! 150 milyon euroluk çılgın talep

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin yıldızı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, attığı üç golle zaferin mimarı olurken Avrupa devlerinin radarına da yeniden girdi.

Galatasaray forması altında gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında fark yaratan Osimhen, İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Paris Saint-Germain'in öncelikli transfer hedefi hâline geldi.