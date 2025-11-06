CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu unutulmadı

Trabzonspor'un kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu unutulmadı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı. (TS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 16:08
Trabzonspor'un kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu unutulmadı

Sülüklü Mezarlığı'ndaki anma törenine, Dedeoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra kulüp genel saymanı Derviş Köz, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile eski kulüp başkanı Ahmet Celal Ataman katıldı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı konuşmada, Rıfat Dedeoğlu'nun vizyonu, Trabzonspor'a olan sarsılmaz bağlılığı ve mütevazı kişiliğiyle kulübün tarihine silinmez izler bıraktığı belirterek, "2004 yılında aramızdan ayrılan Rıfat Dedeoğlu'nu, Trabzonspor'umuza ve Türk sporuna yaptığı unutulmaz hizmetlerden dolayı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Anma töreninin sonunda Rıfat Dedeoğlu'nun kabrine çiçek bırakıldı.

