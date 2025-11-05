CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk: İnsanların işe okula giderken duyacağı gurur...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:34 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:38
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz. Liverpool maçıyla oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk. Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler.

İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı.

İnsanların işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim.

Anasayfa
