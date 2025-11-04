Ajax Teknik Direktörü John Heitinga: Gol atabilmemiz için...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Ajax Teknik Direktörü John Heitinga açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı iyi bir oyun ortaya koymak istediklerine değinen John Heitinga, "Kendimizi en yüksekte görmek istiyoruz. Oyuncularımız çok iyi hazırlandılar. Galatasaray'a karşı iyi oyun oynayacağız. Galatasaray, gol atabilmemiz için bize alan açacaktır. Umarım yarın birkaç tane gol atabiliriz. Ne zaman puan alırsak kendimi o zaman iyi hissedeceğim" yorumlarında bulundu.

"ÇOK SEÇENEĞİM VAR"

Kenneth Taylor'ın kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyeceğinin kendileri açısından olumsuz bir durum olmayacağını söyleyen Heitinga, "Benim birkaç tane daha orta saha oyuncum var. Kendileri Kenneth'in oynadığı yerde iyi oynayabilirler. James McConnell var. Youri oynayabilir. Elimde çok fazla oyuncu var. Çok seçeneğim var. Klaassen de iyi bir seçim olabilir" dedi.

"ŞANSIMIZ VAR"

İç sahada oynayacak olmanın avantajını kullanacaklarını ifade eden 41 yaşındaki teknik adam, "Biz evimizde oynuyoruz. İyi ki de evimizde oynuyoruz. Kendi taraftarlarımız bizi çok iyi bir şekilde motive edecektir. Şu anda bir şey söylemem hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü bir önceki oynadığımız maçları da göz önünde bulundurarak Galatasaray bizden daha iyi olabilir. Galatasaray'a karşı bir şansımız var diye hissediyorum" diye konuştu.

"ÇOK POZİSYON VERMEMEMİZ LAZIM"

Galatasaray'ın çok hızlı oyuncularının olduğunu ifade eden Heitinga, "Galatasaray'ın birçok maçını izledim. Galatasaray, Liverpool'u kendi evinde yendi. Dışarda veya içerde oynamak çok farklı. Ama Galatasaray güçlü bir takım. Galatasaray'ın çok hızlı oyuncuları var. Çok maç oynadılar. Bu takıma çok pozisyon vermememiz lazım. Çok sıkı oynayıp, hiçbir şekilde top kaybetmemiz lazım. Genelde ilk yarıda Galatasaray, çok daha iyi oynuyor. Çok iyi gol atan bir oyuncusu var. Çekişmeli bir maç olacak" ifadelerinde bulundu.

"İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEMİZ LAZIM"

İyi hazırlandıklarına değinen John Heitinga, "Çok iyi ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bizde çok fazla değişiklikler oldu. Birçok oyuncu gitti. Yeni oyuncular geldi. Takım tam olarak bir harmoni içerisinde oynamayacaktır. Yarın iyi bir takım olduğumuzu, iyi oyunculara sahip olduğumuzu göstermemiz lazım. İyi hazırlandık. Puan almak istiyorsak yarın bu olacaktır" diye konuştu.

"HOLLANDA'DA ÇOK FAZLA TÜRK VATANDAŞI VAR"

Yarın çok güzel bir atmosferin olacağını ifade eden 41 yaşındaki teknik adam, "Evet bütün oyuncular yarın kulakçıkla oynayacak. Şaka yapıyorum tabi. Ben Türkiye'de oynadığımda, o dönemlere geri döndüğümde çok güzel günlerdi. Hollanda'da Galatasaray'ı tutan çok fazla Türk vatandaşı var. Biz yarın evimizde oynuyoruz. O yüzden bizim stadımızda çok güzel bir atmosfer olacak. Her iki taraftar da kendini verecektir. Bence iyi olan kazansın" dedi.

"OSIMHEN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"

Victor Osimhen'in çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan John Heitinga, sözlerine şöyle devam etti:

"Bence şu an Galatasaray'ın tam has oyuncusu oldu. En iyi oyuncularından biri diyebilirim. Kendisi çok hızlı. Bazı oyuncular uzun mesafede hızlı. Bizde de var evet ama onun hızı biraz farklı. Osimhen'e karşı iyi bir performans sergilemek için pozisyon olarak iyi durman gerekiyor."

"BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Alt sıralardan kurtulmak istediklerine değinen Heitinga, "Tabloya bakarsak şu an en alt sırada duran bir takım görüyorsunuz. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray'ın kime karşı oynadığına, bizim kime karşı oynadığımıza bakmamız lazım. Çünkü biz güçlü takımlara karşı oynadık. Ben sadece kendi takımıma bakabilirim. Yarın bulunduğumuz durumdan kurtulmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık puan toplamamız lazım" diyerek sözlerini noktaladı.