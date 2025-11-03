CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor!

Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında konuk olacağı Ajax maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 14:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma uygulamalarının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde 23. yaşına giren stoper Metehan Baltacı'nın doğum günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Metehan'ı teknik ekip ve takım arkadaşları tebrik etti.

Galatasaray, yarın öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, akşam saatlerinde de özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
Ajax maçı öncesi prim sözü!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı 14:26
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 14:11
Daha Eski
Lazio-Cagliari maçı detayları! Lazio-Cagliari maçı detayları! 14:02
Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 13:26
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! 11:08