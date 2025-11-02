Icardi'den dalya gururu

Cimbom'un dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 100, kez ligde forma giydi. 2022'den beri Galatasaray'da olan Arjantinli forvet, dün Trabzonspor karşısında 74. dakikada Barış Alper Yılmız'ın yerine oyuna girdi. İcardi, sarı-kırmızılı forma altında dalya gururu yaşadı.
