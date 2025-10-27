29 Ekim tişörtleri

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaraylı futbolcular ısınma sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Ayrıca statta 10. Yıl Marşı çalındı. Tribünlerde; Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923" yazılı pankartlar açtı.