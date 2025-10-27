CANLI SKOR ANA SAYFA
29 Ekim tişörtleri

29 Ekim tişörtleri

Galatasaraylı futbolcular ısınma sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
29 Ekim tişörtleri

Galatasaraylı futbolcular ısınma sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Ayrıca statta 10. Yıl Marşı çalındı. Tribünlerde; Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923" yazılı pankartlar açtı.

