97.5 milyon Euro'luk anlaşma

Galatasaray, dev spor giyim markası PUMA ile sponsorluk anlaşmasını 10 yıllığına yeniledi. G.Saray, Puma ile forma sponsorluğu sözleşmesinin 2035-2036 futbol sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı. RAMS Park'taki imza törenine başkan Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz katıldı. Türk futbol tarihinin şu ana kadarki en uzun soluklu ve en yüksek seviyede anlaşması imzalandı.

EN YÜKSEK BEDELLİ ANLAŞMA

PUMA, bu yeni anlaşmayla beraber Galatasaray'a net olarak 83 milyon euro ödeme yapacak. Daha önce bu rakam 25 milyon euroydu. Ayrıca, performansa bağlı olarak 14.5 milyon euroya ulaşabilecek başarı bonusu maddesi de sözleşmede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu tarihi anlaşmanın tüm detaylarını KAP'a da bildirdi. Puma Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz, anlaşmanın önemine vurgu yaptı. Taylan Akgöz, tarihe geçtiklerini dile getirerek "Türk futbol tarihinin en uzun ve en yüksek bedelli anlaşmasını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

BİR DÜNYA MARKASI YANIMIZDA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şunları söyledi: "Güçlü bir ortaklığı, değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşma. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisi. Bu iş birliği ile Galatasaray'ın çok daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'e teşekkür ediyorum."

400 BİN FORMA

Forma satışlarında başarı yakalayan Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 400 bine ulaştı. 1 milyon hedefi koyduğu geçen sezon 924 bin adet forma satan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise ekim ayına kadar 402 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Öte yandan tanesi 10 bin TL'den satışa sunulan Victor Osimhen özel kutusunda ise 40 bin rakamına ulaşıldı.

LEROY ŞANE SES GETİRDİ

Abdullah Kavukcu, ünlü yıldız Leroy Sane'nin önemli bir değer olduğuna işaret ederek, "Leroy Sane transferi Almanya'da çok büyük ses getirdi. Sane'ye Türkiye'den başka kulüpler daha fazla rakamlar vermesine rağmen tercih etmedi. Yakında GS Store'da Sane ürünleri vepaketleri çıkacak. Taraftarlarımızın bu yeni ürünlere ilgi göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

BARIŞ'A TEKLİFLER GELDİ

Barış Alper Yılmaz'a destek veren Abdullah Kavukcu, "Barış Alper üç senedir bu takımın en değerli oyuncularından biri. Barış'a çok ciddi teklifler geldi. Böyle bir oyuncu bulmamız da çok güç. Çok iyi bir karakteri var. Galatasaray'a olan aidiyeti insanların söylediği gibi değil. Barış'ın biz her zaman yanındayız. Taraftarlar da Barış Alper Yılmaz'a sahip çıksın" bilgisini verdi.

DAHA BÜYÜK ZAFERLERE

Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray olarak amacımız adımızı her yerde en yukarıya yazdırmaktır. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Bu hedefe yürüyeceğiz. Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu G.Saray. Liverpool ve Bodo maçlarını da izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz" diye aktardı.

İCARDİ'NİN KALMASINI İSTERİZ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro İcardi konusunda konuşan Abdullah Kavukcu, "Mauro Icardi bizim önemli bir oyuncumuz, bize neler kazandırdı. Bu kadar genç yaşta seyircimiz olduysa, Mauro Icardi sayesinde oldu. Icardi'nin sene sonuna kadar sözleşmesi var, biz kalmasını isteriz. O gün geldiğinde, ne pozisyonda olduğumuzu o gün konuşmak isteriz" yorumunu yaptı.

KİMSE BİZE YETİŞEMEZ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarında taraftarların muhteşem bir atmosfer oluşturduğunu belirten Abdullah Kavukcu, "Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın çok çevresi var. Liverpool ve diğer takımlar, Galatasaray'ın seyircisinden çok etkilenmişler. Dünyada böyle bir ses çıkaran seyirci yok! Kimse bize yetişemez! Organize olsunlar daha da fazla olur" diye konuştu.

80 MİLYON EURO'YU BULDU

Dursun Özbek, sponsorlukta çok güçlendiklerini aktardı. Özbek, "2022'de göreve geldiğimizde G.Saray'ın durumu camiamızı mutlu edici değildi. Başarısız olduğunuzda sponsorlarınız destek vermez. Başarı dışında iletişim de çok önemli. 2022 öncesi ve sonrası için çok büyük fark oldu. 15 milyon euro seviyesindeki sponsorluk anlaşmaları 70 milyon euro seviyesine geldi. Geçtiğimiz yıl sponsorluk geliri 80 milyon euroyu buldu" dedi.

ÖSİMHEN KONUŞULUYOR

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen'den övgülerle bahsederek, "Dünyada 140 milyon euro değeri olan oyuncu var ama Osimhen daha çok konuşuluyor. Napoli'ye bizden çok daha yüksek teklif verdiler, doğrulatabilirsiniz. Osimhen bizi tercih etti. Çok konuşulanlar oldu, finalde biz aldık. G.Saray çok büyük bir camia. Değeri ne oldu, ne yaptı... Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta neler yaptığını gördük. Bizimle olduğu için çok mutluyuz" dedi.