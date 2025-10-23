Norveç basınında Galatasaray yenilgisi: Stadyumdaki desibel...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

NRK: Stadyumdaki desibel zarar verecek seviyedeydi "Bodo/Glimt her topla buluştuğunda ev sahibi takımın seyircileri büyük bir gürültü çıkarıyordu. Kjetil Knutsen, maçın başında sarı kulak tıkacıyla yedek kulübesinde oturuyordu. Bu durum Türkleri gülümsetti. Ses seviyesi aslında zararlı olabilecek kadar yüksekti: NRK, sesi desibelmetre ile ölçtü ve maç boyunca birkaç kez 100 desibelin üzerine çıktı. Genel olarak ses seviyesi 80 desibel civarındaydı ve zarar verecek seviyedeydi."

VG: Osimhen hayalindeki her şeye kavuştu "Noel'e iki ay kala Noel Baba İstanbul'u ziyaret etti bile. Orada özellikle Nijeryalı bir süper forvet, hayalindeki her şeye kavuştu. Galatasaray, hatalar ve kaçırılan gollerle Glimt'in perişan olduğu maçta hak ettiği galibiyeti aldı."