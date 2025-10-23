Norveç basınında Galatasaray yenilgisi: Stadyumdaki desibel...
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Norveç basını, İstanbul'daki karşılaşmayı manşetlere taşıdı. İşte sarı-kırmızılıların galibiyeti ile ilgili yapılan o değerlendirmeler...
NRK: Stadyumdaki desibel zarar verecek seviyedeydi
"Bodo/Glimt her topla buluştuğunda ev sahibi takımın seyircileri büyük bir gürültü çıkarıyordu. Kjetil Knutsen, maçın başında sarı kulak tıkacıyla yedek kulübesinde oturuyordu. Bu durum Türkleri gülümsetti. Ses seviyesi aslında zararlı olabilecek kadar yüksekti: NRK, sesi desibelmetre ile ölçtü ve maç boyunca birkaç kez 100 desibelin üzerine çıktı. Genel olarak ses seviyesi 80 desibel civarındaydı ve zarar verecek seviyedeydi."
VG: Osimhen hayalindeki her şeye kavuştu
"Noel'e iki ay kala Noel Baba İstanbul'u ziyaret etti bile. Orada özellikle Nijeryalı bir süper forvet, hayalindeki her şeye kavuştu. Galatasaray, hatalar ve kaçırılan gollerle Glimt'in perişan olduğu maçta hak ettiği galibiyeti aldı."
Banett: Bodo/Glimt, İstanbul'daki "cadı kazanında" ilk mağlubiyetini aldı
"Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi ve İstanbul'da 1-3 kaybettiler. Bodo/Glimt birçok tehlike yarattı ancak G.Saray'ın yıldızlar geçidine karşı savunmada yetersiz kaldı. Böylece Bodo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti, İstanbul'daki 'cadı kazanında' gerçek oldu. Knutsen'in ekibinin işini berbat eden şey; ağır savunma hataları ve agresif ev sahibi takımdı."
"Glimt, üst üste üçüncü maçında gol atmasına rağmen savunma hataları sonucu Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Glimt'in yaptığı hatayı 3. dakikada değerlendirdi, yarım saat sonra ise Fredrik Bjorkan'ın kendisine hediye ettiği gol ile farkı ikiye çıkardı. Böylece Glimt, Liverpool ile aynı kaderi paylaştı. Hikaye farklı olabilirdi ve olmalıydı. "
Nettavisen: Galatasaray Bodo/Glimt'i salladı
"Bodo/Glimt, oldukça agresif bir Galatasaray karşısında olabilecek en kötü başlangıcı yaptı. Gürültü inanılmaz derecedeydi ve Glimt topu aldığında yükselen ıslık sesleri muazzamdı. Kulak tıkacı ile gündem olan Kjetil Knutsen'in takımı yaşadığı sarsıntı ile hemen cezalandırıldı."