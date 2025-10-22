Aslan tarih yazar

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Galatasaray yeni bir zafer için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı lar, bu akşam RAMS Park'ta Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek. 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den ekranlara gelecek. Dev müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Aslan, Devler Ligi'nde ilk 2 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşarken, Bodo/Glimt de iki beraberlik aldı.

Galatasaray'da Bodo/Glimt maçında Osimhen ve Lemina ilk 11'de yer alacak. Başakşehir maçında cezalı olan Davinson Sanchez stopere geçerken, Jakobs sol beke dönecek. Okan Buruk, 4 gün önce Başakşehir karşısında kazanan ilk 11'inde 4 değişiklik yapacak. Başakşehir'e 2 gol atan Sane'nin de ilk 11'de olması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo ise oynamayacak.

DEVLER LİGİ'NDE 125. MAÇ

Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 124 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 30'undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 124 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.

CİMBOM EVİNDE KAYBETMİYOR

Cimbom, RAMS Park'ta 29 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray en son 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından ligde 21, Avrupa Ligi'nde 5 ve Türkiye Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 29 karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

BURUK'TAN 11 GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'daki kariyerinde Avrupa kupalarında 28 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 16, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı mücadelelerin 11'ini kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

BODO İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, Bodo/Glimt'le ilk kez oynayacak. Aslan, Norveç takımları Molde, Tromsö ve Rosenborg ile yaptığı maçların 3'ünü kazandı, 2 kez yenildi ve 1 beraberelik aldı. Bodo, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı, 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

ASLANTEPE KAPALI GİŞE

Cimbom'a bugünkü mücadelede muhteşem bir destek olacak. Bodo/Glimt maçında 40 bin TL olan en pahalı koltuklar dahil satışa çıkan biletler tükendi. Aslantepe yine 50 bini aşkın coşkulu taraftara kapılarını açacak.

FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray hafta sonunda Göztepe'yi konuk edeceği maçta Filistinli çocukları misafir edecek ve seremonide futbolcularla birlikte sahaya çıkaracak. ultrAslan da Bodo/Glimt maçında Filistin'e destek pankartları açacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Fet, Evjen, Hauge, Auklend, Hogh