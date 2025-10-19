CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hedef 4'te 4

G.Saray Başkanı Dursun Özbek: “Bu seneki hedefimiz net, Süper Lig’de üst üste 4, toplamda 26’ncı şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa’da kalıcı güç haline gelmek. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.”

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'da dünkü mücadele öncesinde Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, hedeflerini açıkladı. Her zaman şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini belirten Özbek, şöyle devam etti: "Bu seneki hedefimiz net, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26 şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek. Bu sene hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Bu sene sadece şampiyonluk değil, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yazılmış bir onur madalyasıdır.

BAŞARI KÜLTÜRÜ İNŞA ETTİK

Galatasaray artık bir başarı kültürü inşa etmiştir. Yeni sezonda da 7 galibiyet, 1 beraberlikle tarihimizin en iyi başlangıcımızı yaptık. Başta Okan hocamıza, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. NBA ve FIBA'nın planladığı NBA Europe projesiyle ilgili görüşüyoruz. NBA yetkilileri, Aslantepe'de planladığımız basketbol salonu projemize destek vermek istediklerini ve Yenikapı kutlamalarındaki taraftar gücümüzden ne kadar etkilendiklerini de belirttiler."

ASLANTEPE 50 YILI GÜVENCEYE ALACAK

Hayata geçireceğimiz Aslantepe projesi, G.Saray'ın en az 50 senesini güvence altına alacak vizyon projesidir. İrtifak hakkını geçmiş dönemde aldık. 10 bin kişilik çok amaçlı basketbol, voleybol salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve salon sporlarına hizmet edecek salonlar olacak. Amatör şubelerimizi aynı çatı altında toplayacağız.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KURTULDUK

Florya'da ihale şartnamesinin hazırlanmasından, tekliflerin alınmasına ve değerlendirmesine kadar bizlere yardımcı olan Adnan Polat başkanımız liderliğindeki ihale komisyonuna teşekkür ediyorum. kulübümüze yapılan 50 milyon Dolar ön ödemeyi Sportif AŞ'ye aktardık. Bu sayede G.Saray'ı Bankalar Birliği'nden kurtardık.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ KADROSU

Futbol takımımızın başarıları toplam gelir miktarını ciddi şekilde arttırdı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızdan dolayı en az 40 milyon Euro gelir bekliyoruz. Kulübümüz, UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler finansal ve yatırım raporunda değişik gelir kategorileri sıralamasında Avrupa kulüpleri arasında ilk 10'da yer aldı. Son 3 yılda bonservisi bize ait olan futbolcuların değerini 113 milyon Euro'dan, 351 milyon Euro'ya çıkararak, Türkiye'nin en değerli kadrosunu kurduk.

