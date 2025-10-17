CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Afrika çıkarması! Osimhen ve Drogba'dan faydalanacak

Sarı-kırmızılılar, eski futbolcuları ve Victor Osimhen’den faydalanarak Afrika’da futbol akademisi kurmak için hareke geçiyor. Böylece yıldız adayları parlamadan önce keşfedilip hemen Türkiye’ye getirilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Bir yandan tarihinin en pahalı kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar bir yandan da geleceğin kadrosunu kurmak için kollarını sıvıyor. Her yıl böyle yüksek paralar harcayıp kadro kurmanın riskli olduğunu düşünen G.Saray yönetimi, alt yapıya büyük bir önem verecek. Hem Türkiye'de bu yolda önemli girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar hem de Afrika'ya açılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bunun için eski yıldızlarından da destek alacak.

MUSLERA GÜNEY AMERİKA'DA

Fildişi Sahili, Nijerya ve Senegal'le başlamak üzere tüm Afrika'ya yayılmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, eski yıldızları Didier Drogba ve Eboue'den de destek alacak. Afrika'da yaşayan bir efsane olarak görülen Drobga'nın saygınlığı ve tecrübesinden yararlanacak olan sarı-kırmızılılar, günümüzde ise en büyük Afrikalı yıldızların başında gelen Victor Osimhen'i de bu akademiler için kullanacak. Yönetim Güney Amerika'da Fernando Muslera'dan destek almaya hazırlanırken, Türkiye'de ise güney doğuya yeni okullar açılacak.

