Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

"İKİSİNİN DE GELİŞİMİMDE ETKİSİ BÜYÜK ANCAK..."

"İKİSİNİN DE GELİŞİMİMDE ETKİSİ BÜYÜK ANCAK..."