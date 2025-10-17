Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması!

Yaz transfer döneminde hayalini kurduğu parçalı formaya kavuşan İlkay Gündoğan, performansı ile kısa sürede yönetimin ve taraftarların takdirini topladı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, dış basına verdiği röportaj ve gelecekteki teknik direktörlük planları ile ilgili sözleriyle gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı dünyaca ünlü merkez orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, The Athletic'e verdiği röportaj ile gündem oldu.
34 yaşındaki yıldız oyuncu, aktif futbolculuk kariyerinde sona yaklaşırken kramponları asmasının ardından teknik direktörlük yapmak istediğini ve bu yönde somut adımlar atmaya başladığını açıkladı. İşte İlkay'ın röportajından dikkat çeken konu başlıkları...
PEP GUARDIOLA MI JÜRGEN KLOPP MU?
İki teknik direktör ile çalışan 5 oyuncudan biri olan Gündoğan; Klopp ile 118, Guardiola ile 358 maça çıktıktan sonra hangi ismin futbola bakış açısının kendisine daha yakın olduğunu açıkladı.
"Dürüst olmak gerekirse, birlikte başardıklarımız nedeniyle Pep'i seçmeliyim. Jürgen Klopp ile Dortmund'da büyük başarılar elde ettik ve onun futbol tarzını çok seviyorum. Jürgen'i hem direktör hem de insan olarak çok seviyorum. Her karşılaştığımızda, Liverpool'da bile, baba-oğul gibi sıkıca sarılırdık. İkisinin de benim gelişimimde etkisi büyük oldu ancak Pep ile taktiksel bakış açısını, top hakimiyetini, geçiş futbolunu daha net anladığımı hissediyorum."
Şekersiz beslenme düzeni sayesinde sakatlıklara karşı dayanıklı bir duruma gelen İlkay, Galatasaray tesislerinde gördüğü çikolataya gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Bu konu hakkında konuşan tecrübeli orta saha şu ifadeleri kullandı...
"BEN DE BİR İNSANIM"
"Ne kadar çok sakatlık yaşarsan, o kadar çok zor yoldan öğrenirsin. Ne değiştirmen gerektiğini kendine sormalısın. Maçtan sonra veya izindeyken eğlenmeyi seviyorum. Robot değilim, aynı zamanda bir insanım. Ama maçlara hazırlanırken, beslenme ve davranış konusunda çok bilinçliyim. Sakatlık geçmişimin de gösterdiği gibi; bu özellikle son birkaç yıldır benim için işe yaradı."
"Teknik direktör olma konusu, Pep ile bunu gerçekten çok ciddi biçimde konuştuk. Bunu gerçekten düşünüyorum ve ilk antrenörlük lisansımı zaten bitirdim. Diğerlerini de yapacağım. Oynamaktan hala keyif alıyorum ama bunun bir gün biteceğini biliyorum. O alana geçmek bana çok doğal geliyor. Harika teknik direktörlerle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. İçimde bunu devam ettirme motivasyonu hissediyorum. Denememek hata olur."