TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Galatasaray'dan ayrılmayacak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak geleceği merak konusu olan o futbolcuyla ilgili kritik karar alındı. Oyuncunun takımda kalacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Süper Lig'de yeni sezona oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar 22 puanla ligde lider konumda yer alıyor.
Cimbom Avrupa'da ise son olarak Liverpool'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu büyük zaferin ardından sarı-kırmızılılar 3 puanla Devler Ligi'nde 22. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde etmek istiyor. Galatasaray'da bu anlamda devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Cimbom'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan isimlerden birisi olan Berkan Kutlu için kritik karar verildi. Süper Lig takımlarının peşinden koştuğu Berkan Kutlu sezon sonuna kadar takımda kalacak. Teknik direktör Okan Buruk, maçlarda kısa bir süre de olsa Berkan'dan faydalanmak istiyor. Bu nedenle çok iyi bir teklif gelmediği sürece Berkan'ın gidişi şimdilik rafa kaldırılmış durumda.