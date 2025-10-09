CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dev gibi stoper!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dev gibi stoper!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Cimbom'un bu kapsamda gündemine Milan'ın yıldızı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dev gibi stoper!

Devre arası yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Galatasaray, yaz transfer döneminde de adı gündeme gelen Strahinja Pavlovic'i listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dev gibi stoper!

Sabah'ta yer alan habere göre Milan'da forma giyen Sırp stoper için devre arasında tekrar temaslar başlayacak. Daha önce 21 milyon Euro'luk teklifi Türkiye'ye gelmek istemediği için geri çeviren 24 yaşındaki oyuncunun, ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dev gibi stoper!

Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pavlovic, bu sezon 8 karşılaşmada forma giyip 1 kez ağları havalandırdı.

FİZİKSEL DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın gündemindeki Pavlovic 1.94'lük boyu ile defans hattında dikkat çeken bir isim.

Türk Telekom - REKLAM
F.Bahçe'de Tedesco için flaş karar!
DİĞER
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür...
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
G.Saray'da flaş Sane gerçeği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 07:49
Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! 00:10
Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! 00:10
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:09
Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! 00:09
Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti 00:09
Daha Eski
Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi 00:09
G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! 00:09
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak Mourinho sözleri! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak Mourinho sözleri! 00:09
Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! 00:09
Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! 00:09
Barış Alper krizi patlak verdi! Barış Alper krizi patlak verdi! 00:09