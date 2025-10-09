Singo start verdi

Süper Lig’de geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbide arka adalesinden sakatlanan Wilfried Singo, milli takıma gitmedi. İstanbul’da kalan ve tedavi süreci başlatılan Fildişili oyuncu, verilen arayı tesislerde geçiriyor. Singo dün Kemerburgaz Tesisleri’nden bir paylaşım yaparak tedavisine başladığını gösterdi.
