Tek rakibi Bayern

Galatasaray, Süper Lig'de 8 hafta sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom, 22 puanla ilk sırada geliyor. Cimbom, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında tıpkı Alman devi Bayern Münih gibi yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Bundesliga'da 6'da 6 yaparak namağlup lider olan Bayern Münih dışında 5 büyük ligde yenilgisiz takım bulunmuyor.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'in 7 haftada 1 yenilgisi, İspanya La Liga'da lider Real Madrid'in 8 haftada 1 yenilgisi, İtalya Serie A'da lider Napoli'nin 6 haftada 1 yenilgisi, Fransa Ligue 1'de de lider PSG'nin 7 haftada 1 yenilgisi bulunuyor.

Cimbom ise tıpkı Bayern gibi yoluna kayıpsız ilerliyor.

Türkiye'de geçtiğimiz sezondan bu yana son üç yılın şampiyonu ve kadro zenginliği ile Galatasaray için "Türkiye'nin Bayern'i oldu" yorumları da yapılıyordu.