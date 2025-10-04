Her şeyimi feda edeceğim

Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü orta sahası İlkay Gündoğan, TNT Sports'a özel bir röportaj verdi. İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın çocukluk aşkı olduğunu kaydederek, "Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı, en başından beri... Çocukken evde küçücük TV karşısında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm" dedi. Sarı-kırmızılı formayı giymekten dolayı gurur duyduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Galatasaray benim için çok şeyi ifade ediyor. Ben 35 yaşındayım ama çok motiveyim. İçimde öyle bir şey var ki; Ben sahip olduğum her şeyi feda edeceğim bu kulüp için... Başarıyı buraya getirmek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.