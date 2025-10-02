Victor Osimhen derbide oynayacak mı? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı

Bir dizinin galasına katılan başarılı çalıştırıcı, galanın ardından yaptığı açıklamalarda "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.