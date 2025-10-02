Avrupa fatihi Galatasaray

Ülkemize Avrupa'da iki kupa birden getiren G.Saray, Avrupa devlerini dize getirmeye devam ediyor. Özellikle evinde seyircisinin desteğini arkasına aldığı maçlarda büyük başarılara imza atan G.Saray'ın son kurbanı 1.1 milyar euro'luk takım değeri olan İngiliz devi Liverpool oldu. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden birisi olan ve dünyanın en de pahalı dördüncü takım unvanını elde eden İngilizler, RAMS Park'a geldiği gibi eli boş olarak ülkelerine döndü. Liverpool, gösterdiği asil şıklıklarının geri geldiğini gösterdi.

DEVLERDEN KUPALARI ALDI

Tarihinde sayısız başarı ve birbirinden önemli galibiyetler bulunan sarı-kırmızılılar, dünyanın en büyük takımlarını yenmeyi sürdürdü. Tarihi boyunca Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Dortmund ve PSG gibi takımlara sahayı dar eden Cimbom, önceki gün de harika bir futbolla hak ettiği galibiyete uzandı. İlk 24 yılda önemli bir avantaj elde eden ve rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılılar, 22 Ekim'deki Bodo/Glimt engelini de aşarak seriyi yakalamak istiyor.

20 saniyede gol geldi

Galatasaray'ın Liverpool önünde bulduğu goldeki hücumu hızlı yönetmesi dikkat çekti. 16'da kazanılan penaltı öncesinde Jakobs'un çizgiden çıkardığı topu 20 saniyede penaltıya çeviren Cimbom, İngilizleri darmadağın etti. Özellikle İlkay'ın 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren pası ve Barış'ın zekası bu golde çok önemliydi.

Szoboszlai, Barış karşısında dağıldı

Barış Alper Yılmaz'ın galibiyette önemli rol oynayan performansı, Szoboszlai'yi şaşkına çevirdi. RAMS Park'ta sağ bekte görev alan Macar futbolcu, Barış Alper Yılmaz'ı savunmakta güçlük çekti. Bir kez Barış'ı kaçıran bir de penaltı yaptıran Szoboszlai, milli yıldız önünde tel tel döküldü.

Liverpool'a karşı 2-1 üstün

G.Saray ile Liverpool tarihleri boyunca 4 resmi maçta karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar rakibine karşı üstünlük kurdu. Bu maçların 2'sini sarı-kırmızılılar kazanırken 1 maç berabere bitti ve Cimbom sadece 1 kez yenildi. G.Saray bir de hazırlık maçında rakibini 3-0 devirmişti.

Aslan'ın şansı yüzde 72

Liverpool galibiyeti ile Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir parçası olacağını gösteren G.Saray'ın adını ilk 24 takım arasına yazdırma ihtimali arttı. 3 puan toplayan sarı-kırmızılılar, yapay zekâya göre yüzde 72 ihtimalle ilk 24 takım arasına kalacak. Aslan'ın ilk 8'e kalma şansı ise yüzde 2.5.

Evinde 28 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın iç sahadaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı son 28 resmi karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi. Bu süreçte 21 galibiyet uzanan sarı-kırmızılılar sadece 7 beraberlik aldı. G.Saray son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye karşı almıştı.