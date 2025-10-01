Uğurcan verdi

Galatasaray'ın Liverpool destanında en önemli başrolü kaleci Uğurcan Çakır oynadı. Alanyaspor maçında 8 kurtarışla Süper Lig rekorunu egale eden milli kalecimiz, İngiliz devi karşısında da kalesine yine duvar ördü. Zaferi getiren golün başlangıcını yapan 29 yaşındaki eldiven, Ekitike'ye gol izni vermedi. Dönen topta Jakobs, topu çizgiden çıkardı. Devam eden atakta da Barış Alper penaltıyı kazandırdı. 31'de de Alman yıldız Wirtz'in gollük vuruşunu müthiş bir refleksle çelen Uğurcan'ımız, maçın ikinci yarısının hemen başında da savunmada yaşanan anlaşmazlıkta Jakobs'un geri pasında kalesinden çıkıp büyük bir tehlikeyi önledi. Uğurcan, Alanyaspor maçıyla birlikte kaleye gelen 12 isabetli şutta 12 kurtarışla Galatasaray kalesinde Muslera'ya aratmayacağının işaretlerini verdi.