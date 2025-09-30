CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi bir akşam...

Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi bir akşam...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u sahasında konuk eden Galatasaray kıran kırana geçen mücadeleden Osimhen'in golüyle 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı ekibin galibiyeti dünya basınında çok konuşuldu. İşte yabancı basında Cimbom'un galibiyetiyle ilgili atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 01:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 01:36
Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü. (A Bola)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı. (BBC)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti. (Marca)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte. (RTE)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Liverpool için "Kırmızı" alarm! İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılar, Galatasaray'a kaybetti. (AS)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı. (Daily Mail)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

"Hiçbir işe yaramadı" - Sky muhabiri, Liverpool'un hocası Arne Slot'un kadro tercihinin Galatasaray karşısında ters teptiğini söyledi. (Empire of the Kop)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Premier Lig efsanesi Pat Nevin'den Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a eleştiri: Takımına güvenmiyor mu? (Daily Star)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Kırmızılar tarihinde Türkiye şampiyonu Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu bir kez daha tekrarlandı. (Rousing the Kop)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı. (Mirror)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti. (Irish News)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Yeter artık! Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaşadığı kabus sonrası 116 milyon pound'luk Florian Writz'in eleştirilerden kaçacak yeri kalmadı. (Give Me Sport)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Arne Slot'un şok eden kadro tercihi, Liverpool'un Galatasaray'a boyun eğmesiyle sonuçlandı. (Daily Star)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde yara aldı. (The Standard)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Arne Slot'un Galatasaray karşısındaki kadro kumarı ters tepti. (Liverpool.com)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da şaşırttı. (Record)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi. (Al Jazeera)

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...

Liverpool için hatalarla dolu cehennem gibi akşamda Victor Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. (Irısi Examiner)

