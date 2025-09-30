Galatasaray-Liverpool | CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Dev turnuvadaki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Dev turnuvanın ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında şanssız bir skorla mağlup gelen sarı kırmızılılar, Arne Slot yönetimindeki ekibi devirerek rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

Okan Buruk ve öğrencilerinin nefes kesen mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başladı.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Liverpool maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

"EN SERT MAÇLARDAN BİRİ OLACAK"

Liverpool maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi, formda bir takım. Son maçını kaybetse de iyi oynamasa da çok fazla pozisyon verse de çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne ve kendi ligine iyi başladı. Sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede göstermemiz gereken maçlardan biri. Konsantrasyonumuzun daha yüksek olması gereken, odaklanmamız gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak. Sahamızda bu türlü maçları, şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz. Benim dönemimde en sert maçlardan biri olacak, Bayern Münih maçlarını sayabilirim. Çok önemli ve başarılı bir takım. Çok başarılı bir hocaları var. Biz de kendi planlarımızla sahada olup, en iyisini yapmak istiyoruz.

"GALATASARAY KAZANMAYI BİLEN BİR TAKIM"

Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ise şöyle konuştu:

Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu biliyor. Hatta Galatasaray'ı da benden daha iyi biliyor. Galatasaray'a karşı kupa kazanmıştı. Yardımcı antrenörlerimden her zaman destek alıyorum. Ayrıca Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı da izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray beş gol yemezdi. Trendyol Süper Lig'de sadece iki gol yediler. Galatasaray, kazanmayı bile bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar.

GALATASARAY İLE LIVERPOOL ARASINDA 5. RANDEVU

İki takım, uluslararası turnuvalarda 5'inci kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti ve 4 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 2 maçta yenilgi yüzü görmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

CİMBOM SAHASINDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 8 maçta galibiyet alamadı. İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

SARI-KIRMIZILILAR İNGİLİZ TAKIMLARINI 12 KEZ AĞIRLADI

Galatasaray, İngiliz takımlarını 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda 4 galibiyet aldı, 3 yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip fileleri 16 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

EN FAZLA MANCHESTER UNITED'LA RAKİP OLDU

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı. İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 27 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 15, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

SON GALİBİYET TOTTENHAM'A KARŞI

Galatasaray, Avrupa kupalarında 7 maçtır kazanamıyor. En son geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI LIVERPOOL

Liverpool, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı. "Kırmızılar", tarihinde Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile dörder kez karşı karşıya geldi. Galatasaray karşısında birer galibiyet ve yenilgi ile 2 beraberlik yaşayan İngiliz temsilcisi, Trabzonspor eşleşmelerinde 3 galibiyet, 1 yenilgi, Beşiktaş eşleşmelerinde ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda 22 gol atan Liverpool, kalesinde 11 gol gördü. İngiliz temsilcisinin 2007-2008 sezonunda sahasında Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet ise, Türk futbol tarihinin en ağır yenilgilerinden biri durumunda.