Haberler Galatasaray Liverpool yenilmez değil

Liverpool yenilmez değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını yarınki maça bu sözlerle hazırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak maçta Frankfurt yenilgisini telafi etme şansları olduğunu futbolcularına aktaran başarılı çalıştırıcı, C.Palace'ın aldığı galibiyeti göstererek Liverpool'un yenilmez bir takım olmadığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde adını son 24 takım arasına yazdırmak isteyen G.Saray, yarın turnuvanın en önemli favorilerinden birisi olan Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar bir sürprizi başararak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yaparken, teknik direktör Okan Buruk da oyuncularını bu dev mücadeleye hazırlıyor. Almanya'daki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisini unutturmak için önemli bir fırsata sahip olduklarını belirten Okan Buruk, oyuncuları ile yaptığı konuşmada kazanma şansları olduğunu söyledi.

PALACE MAÇINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Öcenki gün Premier Lig'de Crystal Palace'ın elde ettiği 2-1'lik galibiyeti de örnek gösteren başarılı çalıştırıcı, "Evet Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından birisi ile oynayacağız ancak biz de G.Sarayız. Seyircimizin desteği ile bu maçı kazanabiliriz. Liverpool'un yenilmez bir takım olmadığını gördük. Sahada elimizden geleni yaparsak önemli bir şansımız olacaktır. Hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Crystal Palace'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçı çok dikkatli bir şekilde takip eden Okan Buruk, Liverpool'un zayıf taraflarını çalıştı.

