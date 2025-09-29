GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak Liverpool maçı için özel bir hazırlık süreci yürütüyor. Başarılı çalıştırıcı, son dönemde Liverpool'a zor anlar yaşatan Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in taktiklerini mercek altına aldı.
GLASNER'DEN İLHAM ALDI
Liverpool'u son 1.5 ay içinde hem Community Shield finalinde hem de Premier Lig'de mağlup eden Crystal Palace'ın bu başarısı, Okan Buruk'un dikkatini çekti. Glasner'in oyun planını detaylı şekilde inceleyen Buruk, benzer bir düzeni Galatasaray'a uyarlamayı hedefliyor.
5'Lİ SAVUNMA PLANI
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılıların sahaya 5'li savunma hattıyla çıkması bekleniyor. Bu sistemde özellikle sağda Sallai ve solda Eren Elmalı'nın hücuma katılımı kritik rol üstlenecek.
