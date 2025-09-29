CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacağı Liverpool maçının planını netleştirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 10:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak Liverpool maçı için özel bir hazırlık süreci yürütüyor. Başarılı çalıştırıcı, son dönemde Liverpool'a zor anlar yaşatan Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in taktiklerini mercek altına aldı.

GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

GLASNER'DEN İLHAM ALDI

Liverpool'u son 1.5 ay içinde hem Community Shield finalinde hem de Premier Lig'de mağlup eden Crystal Palace'ın bu başarısı, Okan Buruk'un dikkatini çekti. Glasner'in oyun planını detaylı şekilde inceleyen Buruk, benzer bir düzeni Galatasaray'a uyarlamayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

5'Lİ SAVUNMA PLANI

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılıların sahaya 5'li savunma hattıyla çıkması bekleniyor. Bu sistemde özellikle sağda Sallai ve solda Eren Elmalı'nın hücuma katılımı kritik rol üstlenecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ

Orta alanda ise Torreira, Lemina ve İlkay (Sara) üçlüsüyle Liverpool'un baskı gücüne karşı koyulması planlanıyor. Bu üçlünün hem oyunu dengelemesi hem de topu öne taşımada etkili olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - İşte Okan Buruk’un Liverpool planı! Diziliş tercihi…

HÜCUMDA FİZİKSEL GÜÇ

Hücum hattında ise Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın dinamizmine güveniliyor. Buruk, iki oyuncunun fiziksel dayanıklılıklarıyla Liverpool savunmasını zorlamasını amaçlıyor.

REKLAM
Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri...
DİĞER
Efsane yarışma programı yeni bölümüyle ekranlarda
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Buruk’un Liverpool planı! İşte Buruk’un Liverpool planı! 10:37
Beşiktaş-Kocaelispor maçı detayları! Beşiktaş-Kocaelispor maçı detayları! 10:25
Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri... Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri... 10:07
Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı... Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı... 09:36
Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük! Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük! 09:12
Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 08:15
Daha Eski
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15