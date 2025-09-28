Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle birlikte, Osimhen'in sağlık durumu yakından izleniyor. Kulüp doktorları ve teknik ekip, oyuncunun bireysel çalışmalardaki temposunu ve maç kondisyonunu değerlendiriyor. Özellikle son antrenmanlardaki performansı, "Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı?" sorusuna olumlu yanıt verilme ihtimalini artırdı. Peki, Osimhen maç kadrosuna alındı mı? Osimhen sakatlığı geçti mi? Detaylar haberimizde...

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in fiziksel olarak hazır olması halinde, Liverpool karşısında hücum gücüne önemli katkı sunması bekleniyor. Teknik heyet, onu riske atmadan maksimum katkı almanın yollarını arıyor.

OSIMHEN İYİLEŞTİ Mİ?

Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle birlikte, Osimhen'in sağlık durumu yakından izleniyor. Kulüp doktorları ve teknik ekip, oyuncunun bireysel çalışmalardaki temposunu ve maç kondisyonunu değerlendiriyor. Özellikle son antrenmanlardaki performansı Osimhen'in Liverpool maçı kadrosunda yer alacağı ihtimallerini güçlendiriyor.