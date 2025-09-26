CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Drogba'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Didier Drogba, sarı-kırmızılı formayı terlettiği günler hakkında konuştu. Drogba'nın Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 12:45
Şimdilerde emekli olan Didier Drogba, ülkemizde Süper Lig devlerinden Galatasaray için ter dökmüştü.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında gösterilen ve geçmişte 1.5 yıl Galatasaray forması giyen efsane yıldız, o günleri unutamıyor. Drogba'nın son olarak o açıklamaları taraftarların ilgisini çekti.

Galatasaray'ın harika bir aile olduğunu belirten Drogba, "Galatasaray benim için olağanüstü bir deneyimdi. 1.5 yıl oynadım, lig şampiyonu oldum, kupayı kazandım hatta Fenerbahçe'ye gol attım. Fenerbahçe'ye gol attığım gün resmen Galatasaraylı olduğumu söylediler" dedi.

