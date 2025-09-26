GALATASARAY HABERLERİ | Drogba'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasında gösterilen ve geçmişte 1.5 yıl Galatasaray forması giyen efsane yıldız, o günleri unutamıyor. Drogba'nın son olarak o açıklamaları taraftarların ilgisini çekti.
Galatasaray'ın harika bir aile olduğunu belirten Drogba, "Galatasaray benim için olağanüstü bir deneyimdi. 1.5 yıl oynadım, lig şampiyonu oldum, kupayı kazandım hatta Fenerbahçe'ye gol attım. Fenerbahçe'ye gol attığım gün resmen Galatasaraylı olduğumu söylediler" dedi.
