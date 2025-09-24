Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

Maçın ardından Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum, yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. En üst seviyeye ulaşması gerekiyor ve bunu her hafta gelişerek başarabilir. Ne zaman zirveye ulaşacağını net olarak söyleyemem. Zaniolo sıfırdan başlamıyor, maçlar ve antrenmanlarla seviye yükseltecek. Ne zaman fiziksel sınırına ulaşacağını gördüğümüzde, onu nasıl aşacağını da anlayacağız." ifadelerini kullandı.