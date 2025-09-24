Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'nin yolunu tutan Zaniolo İtalya'ya damga vurdu. Yıldız isim, İtalya Kupası son 32 turu maçında bir gol kaydederek galibiyete katkı sağladı. İşte teknik direktörünün açıklaması...
İtalya Kupası son 32 turu maçında Palermo ile karşılaşan Udinese, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinin bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Maça 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Udinese ile ilk golünü Palermo ağlarına gönderdi.
Maçın ardından Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum, yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. En üst seviyeye ulaşması gerekiyor ve bunu her hafta gelişerek başarabilir. Ne zaman zirveye ulaşacağını net olarak söyleyemem. Zaniolo sıfırdan başlamıyor, maçlar ve antrenmanlarla seviye yükseltecek. Ne zaman fiziksel sınırına ulaşacağını gördüğümüzde, onu nasıl aşacağını da anlayacağız." ifadelerini kullandı.
