Yunus Akgün: Daha iyi Galatasaray olacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sergilediği etkili oyunla üç puanı hanesine yazdırırken karşılaşmanın ardından Yunus Akgün değerlendirmelerde bulundu. İşte Akgün'ün sözleri...

"DAHA İYİ GALATASARAY OLACAK"

"Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. 3 günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak. Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız."