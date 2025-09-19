Barış Alper üzdü

Sarı-kırmızılılarda mücadeleye forvet başlayan Barış Alper Yılmaz, skor 1-0 lehimize iken kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. 24. dakikada kazanılan serbest vuruşta organizasyon yapan Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Barış Alper'e enfes bir pas çıkardı. Barış Alper ise kale önünde topu üstten dışarı attı. 25 yaşındaki yıldız kaçırdığı net gol fırsatı sonrası büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı.
