Galatasaray tarihi start peşinde! Fenerbahçe'nin rekorunu kırabilecekler mi?

Galatasaray tarihi start peşinde! Fenerbahçe'nin rekorunu kırabilecekler mi?

Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 yaparak kayıpsız başlayan Galatasaray, gözünü rekora dikti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Eintracht Frankfurt maçının ardından ligde 6. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılarda hedef 2 farkla galibiyet. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:20
Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına da imzasını atmaya hazırlanıyor. Lige 5'te 5 yaparak start veren sarı kırmızılılar, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren bunu 5. kez tekrar etti.

Oynadığı son 16 resmi maçtan zaferle ayrılan Cimbom, daha önce iki defa sezona 6'da 6 yaparak başlamıştı. Geçen sezon da Okan Buruk yönetiminde sezona 18 puanla başlayan Aslan, 2009-10 sezonunda da bunu tekrarlamıştı.

Süper Lig'de evinde Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar rakibini yenerse rekorunu egale edecek. Hem 2009-10'da hem de geçen sezon 18 puan toplarken 15 averaj elde eden Cimbom, bu yıl ise 5 haftada 15 puan ve 14 averaj elde etti.

Eğer sarı kırmızılılar Konya'yı 2 farkla yenerse averajla tarihinin en iyi başlangıcına imzasını atacak. Rekor ise 2023-24'te 10'da 10 yapan F.Bahçe'ye ait.

