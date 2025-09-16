Galatasaray tarihi start peşinde! Fenerbahçe'nin rekorunu kırabilecekler mi?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına da imzasını atmaya hazırlanıyor. Lige 5'te 5 yaparak start veren sarı kırmızılılar, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren bunu 5. kez tekrar etti.

Oynadığı son 16 resmi maçtan zaferle ayrılan Cimbom, daha önce iki defa sezona 6'da 6 yaparak başlamıştı. Geçen sezon da Okan Buruk yönetiminde sezona 18 puanla başlayan Aslan, 2009-10 sezonunda da bunu tekrarlamıştı.