Galatasaray’da maç sonu dikkat çeken diyalog! Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan diyalog, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Galatasaray 2-0 öndeyken Barış Alper Yılmaz, müsait pozisyondaki takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya pas vermeyerek üçüncü gol şansını değerlendiremedi. Bu pozisyon, maç sonunda takım içinde kısa bir konuşmaya konu oldu.

Kaan Ayhan'ın, Barış Alper'e dönerek "Ver şu Ahmed'ime, o da sevinsin ya…" dediği kameralara yansırken Barış Alper ise pozisyonu görmediğini belirterek "Görmedim, görmedim." cevabını verdi.

İŞTE O POZİSYON VE DİYALOG