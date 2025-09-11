CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün ve transfer...

Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün ve transfer...

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga devinin yıldız isim için milli maçlara scout gönderdiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün ve transfer...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, İspanyol devi Atletico Madrid'in yakın kıskacında. La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği öğrenildi. Takvim'de yer alan haberde Atletico Madrid'in Konya'da oynanan Türkiye-İspanya maçına scout gönderdiği ve Yunus Akgün'ü markaj altına aldıkları belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün ve transfer...

İspanyol devinin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da milli yıldızı takip edeceği gelen haberler arasında. 2018 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Yunus'un Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. İspanyol devinin, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan ve 16 kez A Milli Takım formasını giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu için devre arasında resmi hamle yapması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün ve transfer...

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü devre arasında satmaya sıcak bakmasa da gelecek teklife göre karar verilecek. Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir rakam sunulması durumunda Atletico Madrid'in teklifini değerlendirmeye alabilir.

