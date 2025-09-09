CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen seferberliği

Osimhen seferberliği

Milli takımda sakatlanan ve apar topar İstanbul’a getirilen Osimhen, G.Saray’ın sağlık heyeti tarafından tedavi edilecek. Eyüp ve Frankfurt maçlarında oynama ihtimali düşük

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Osimhen seferberliği

Milli maçlar için verilen ara G.Saray'a hiç yaramadı. Barış Alper ve Sallai kırmızı kart görürken, Osimhen ile Kaan Ayhan ise sakatlık geçirdi. Kaan'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, Osimhen'in süreci ise can sıkıyor. Kaval kemiğinde kırık olmadığı ancak ödem ve darbeye bağlı morluk olduğu öğrenilen Nijeryalı oyuncu, Ruanda maçında sakatlanmıştı. Hemen olaya müdahale eden sarı-kırmızılılar, özel bir uçakla Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Tedavisine G.Saray sağlık heyeti tarafından devam edilecek Osimhen'in MR'ı çekildi. Yapılacak tetkiklerin ardından Nijeryalı yıldızın sakatlığının ne kadar süreceği netlik kazanacak. Ancak Osimhen'in ligdeki Eyüpspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçlarında forma giymesinin düşük bir ihtimal olduğu öğrenildi. Yine de kulüp doktoru Yener İnce süreci yakından takip ederek Osimhen hakkında teknik heyeti bilgilendirecek.

