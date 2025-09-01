Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

UEFA listesini teslim etmek için saatleri kalan Galatasaray'da tüm gözler kaleci transferine çevrildi. Ederson'un Fenerbahçe ile anlaşmasından sonra kaleci arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılı yönetimin Toulouse forması giyen Guillaume Restes'e teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
UEFA listesinin verilmesine saatler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde önceliği kaleci mevkisine veren sarı-kırmızılılarda flaş bir iddia gündeme geldi.
LesViolets'in haberine göre Ederson, Lammens, Donnarumma gibi isimlerden umduğunu bulamayan Galatasaray, Toulouse forması giyen 20 yaşındaki Fransız eldiven Guillaume Restes'i transfer etmek için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların transferi bitirmek için Fransız ekibine 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı aktarıldı. Ayrıca haberde Cimbom'un oyuncuyu ikna edebilmek adına da menajeriyle de bir görüşme halinde olduğu belirtildi.
Toulouse altyapısından yetişen 20 yaşındaki Guillaume Restes, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 29 maça çıkarken kalesinde 36 gol gördü ve 10 maçta da gol yemedi. Bu sezonun ilk 3 maçında da 90 dakika süre alan genç file bekçisi ilk 2 maçta kalesinde gol görmezken, PSG karşısında 6-3 kaybedilen maçta kalesinde 6 gol birden goldü.
Alt yaş kategorilerinde de Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen futbolcu, Fransa U-21 takımının kalesini 15 kez korudu. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Restes'in Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro değeri bulunuyor.