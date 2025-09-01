CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

UEFA listesini teslim etmek için saatleri kalan Galatasaray'da tüm gözler kaleci transferine çevrildi. Ederson'un Fenerbahçe ile anlaşmasından sonra kaleci arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılı yönetimin Toulouse forması giyen Guillaume Restes'e teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 14:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

UEFA listesinin verilmesine saatler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde önceliği kaleci mevkisine veren sarı-kırmızılılarda flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

LesViolets'in haberine göre Ederson, Lammens, Donnarumma gibi isimlerden umduğunu bulamayan Galatasaray, Toulouse forması giyen 20 yaşındaki Fransız eldiven Guillaume Restes'i transfer etmek için harekete geçti.

İŞTE O HABER

Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

Sarı-kırmızılıların transferi bitirmek için Fransız ekibine 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı aktarıldı. Ayrıca haberde Cimbom'un oyuncuyu ikna edebilmek adına da menajeriyle de bir görüşme halinde olduğu belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

Toulouse altyapısından yetişen 20 yaşındaki Guillaume Restes, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 29 maça çıkarken kalesinde 36 gol gördü ve 10 maçta da gol yemedi. Bu sezonun ilk 3 maçında da 90 dakika süre alan genç file bekçisi ilk 2 maçta kalesinde gol görmezken, PSG karşısında 6-3 kaybedilen maçta kalesinde 6 gol birden goldü.

Galatasaray'dan kaleci transferinde ters köşe! Guillaume Restes'e teklif

Alt yaş kategorilerinde de Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen futbolcu, Fransa U-21 takımının kalesini 15 kez korudu. Kulübü ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Restes'in Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro değeri bulunuyor.

Reklam
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü!
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ABD Kanada'ya set vermedi! ABD Kanada'ya set vermedi! 14:54
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! 14:48
G.Saray'dan Restes'e teklif G.Saray'dan Restes'e teklif 14:33
Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! 14:29
Oosterwolde için transfer baskısı! Oosterwolde için transfer baskısı! 14:08
Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! 13:54
Daha Eski
Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! 13:47
Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 2 ay sürdü! Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 2 ay sürdü! 13:21
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! 13:15
Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! 13:01
Estonya-Türkiye | CANLI İZLE Estonya-Türkiye | CANLI İZLE 12:56
Edon Zhegrova Juventus’ta Edon Zhegrova Juventus’ta 12:25