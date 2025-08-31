Galatasaray Elias Jelert'i Southampton’a kiraladı!

Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert'in İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir. ifadeleri yer aldı.