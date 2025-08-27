CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındı

Avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı. Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:16 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmış ve Çorlu Cezaevi'ne konmuştu.

sabah.com.tr'nin haberine göre, Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle askıya alındı.

SEBEBİ FETÖ VE CASUSLIK

Epözdemir'in üyeliğinin, hakkındaki FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındığı öğrenildi. Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

150 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.

G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları
Letonya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Galatasaray'ın Ederson transferindeki yeni rakibi şaşırttı! Tanıdık isim hiç hesapta yoktu...
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 18:39
G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte transfer detayları 17:05
Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu! Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu! 16:49
"Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk" "Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk" 16:47
G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif! G.Saray'da yıldız isim için yeni teklif! 16:40
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 16:29
Daha Eski
Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman? 15:41
Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? Everton-Mansfield Town maçı ne zaman? 15:26
Oxford United-Brighton maçı ne zaman Oxford United-Brighton maçı ne zaman 15:14
Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! Sterling transferinde Beşiktaş'a 3 rakip! 15:07
Letonya-Türkiye | CANLI Letonya-Türkiye | CANLI 14:54
Fulham-Bristol City maçı ne zaman? Fulham-Bristol City maçı ne zaman? 14:51