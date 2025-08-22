CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray'da Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 11:19 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 11:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

DURSUN ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

Dursun Özbek, Barış Alper hakkında gelen "Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferiyle ilgili neler söylersiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek. sözlerine yer verdi.

-Barış Alper, birkaç gündür idmana çıkmıyor. Tavrı nedir?"

- Dursun Özbek: "Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Cenevre'deydik bütün gün. Bugün rapor alacağım. Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz.

Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık. Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak.

Hiçbir zaman şöyle bir hedef kurmadık; bu takımı yenileyelim, bu takıma yeni baştan transferler yapalım demedik. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak, en büüyk göstergesi Osimhen transferi. Osimhen'i Galatasaray tüm gücünü kullanarak transfer etmiştir. Türkiye'nin en büyük transferidir. Bunun amacı, başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi, Osimhen olmazsa olmaz olduğu için geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz. O zaman projemizin anlamı kalmaz."

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Napoli'nin Osimhen pişmanlığı!
DİĞER
Lausanne – Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama! “Umutsuzluk çukuruna düşebilir”
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atılıyor: "Türkiye Demir İpek Yolu'nda merkez ülke"
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
Barış Alper'e servet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek konuşuyor | CANLI Özbek konuşuyor | CANLI 11:18
Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? 11:17
Romanya'da hayrete düşüren kura çekimi! Romanya'da hayrete düşüren kura çekimi! 10:52
Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek 10:48
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? 10:41
F.Bahçe'den Antony hamlesi! F.Bahçe'den Antony hamlesi! 10:31
Daha Eski
F.Bahçe Kocaelispor'u ağırlayacak F.Bahçe Kocaelispor'u ağırlayacak 09:58
Beşiktaş'tan Sancho'ya çılgın teklif! Beşiktaş'tan Sancho'ya çılgın teklif! 09:57
Filenin Sultanları İspanya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları İspanya'yla karşılaşacak 09:52
Napoli'nin Osimhen pişmanlığı! Napoli'nin Osimhen pişmanlığı! 09:42
Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 08:54
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:18