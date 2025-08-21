Galatasaray Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü için o kulübe ihtar çekti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Kulübü, bazı kulüplerin sözleşmeli futbolcularıyla FIFA kurallarına aykırı şekilde görüşmeler yaptığını belirterek, konuyla ilgili gerekli hukuki adımların atıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 21:53 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 22:36
Galatasaray, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen transfer haberleri ve özellikle Barış Alper Yılmaz ile ilgili iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kulübün açıklamasında, mevcut oyuncu grubunu korumanın ve ihtiyaç duyulan bölgelere doğru takviyeler yapmanın öncelikli hedefler arasında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kadrodaki her oyuncumuz kulübümüz açısından çok değerli birer isimdir. Oyuncularımızın saha içindeki katkıları kadar Galatasaray'a olan aidiyetleri ve mücadeleleri de bizim için büyük önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularla yetkisiz görüşmeler yaptığına dikkat çeken Galatasaray, bu etik dışı girişimlerin tespit edildiğini ve ilgili kurumlara gerekli ihtarnamelerin gönderildiğini açıkladı. Kulüp, "Oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu temaslara karşı sessiz kalmayacak, sürecin kararlı takipçisi olacağız" sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Galatasaray, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray mevcut kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

