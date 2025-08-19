CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn Union Berlin'e transfer oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray, Derrick Köhn’ün Union Berlin’e transfer olduğunu KAP’a bildirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 21:37 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 21:44
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında; Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ifadeleri yer aldı.

ALMAN EKİBİ TRANSFERİ DUYURDU

Von Istanbul nach Köpenick - Derrick #Köhn ist Unioner!

Bereit für Tempo, Dribblings und die Berliner Luft.#FCUnion pic.twitter.com/w8guYN4wWv

