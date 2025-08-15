CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ederson'da geri sayım

Ederson'da geri sayım

Brezilyalı eldivenle her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, M.City’nin kendisine yeni bir kaleci bulmasını bekliyor. İngilizler kısa bir süre talep etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Ederson'da geri sayım

G.Saray'da kaleci transferi konusunda artık geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılılarda gündemdeki tek konu Manchester City'nin 1 numarası Ederson...

Haftalar öncesinden Leroy Sane ve Claudio Taffarel'in devreye girmesiyle 31 yaşındaki kaleciyi kolayca ikna eden yönetim, oyuncu ile 3 senelik prensip anlaşmasına vardı.

Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Türkiye'ye gelmek için çok istekli olan Ederson, kulübüne de artık sarıkırmızılı takıma katılmak istediğini net bir şekilde iletti.

Ederson'un talebinin de etkisiyle ayrılığa gönülsüz de olsa onay veren City, yeni transferi Trafford'un yanına ya da önüne bir kaleci arayışına geçti.

Bu ismi bulduktan sonra Ederson'un ayrılmasına izin verecek olan İngilizler, G.Saray'dan süre talep etti.

Sarı kırmızılılar, bonservis için 10 milyon euro'yu gözden çıkartırken Ederson'a ise senelik 7 milyon Euro net ücret ödeyecek.

İngilizlerin süreci uzatması ya da kaleci bulamaması ihtimalini de düşünen yönetim, alternatif isimlerle de temas halinde.

