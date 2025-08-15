Ederson'da geri sayım

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

G.Saray'da kaleci transferi konusunda artık geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılılarda gündemdeki tek konu Manchester City'nin 1 numarası Ederson...

Haftalar öncesinden Leroy Sane ve Claudio Taffarel'in devreye girmesiyle 31 yaşındaki kaleciyi kolayca ikna eden yönetim, oyuncu ile 3 senelik prensip anlaşmasına vardı.

Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Türkiye'ye gelmek için çok istekli olan Ederson, kulübüne de artık sarıkırmızılı takıma katılmak istediğini net bir şekilde iletti.

Ederson'un talebinin de etkisiyle ayrılığa gönülsüz de olsa onay veren City, yeni transferi Trafford'un yanına ya da önüne bir kaleci arayışına geçti.

Bu ismi bulduktan sonra Ederson'un ayrılmasına izin verecek olan İngilizler, G.Saray'dan süre talep etti.

Sarı kırmızılılar, bonservis için 10 milyon euro'yu gözden çıkartırken Ederson'a ise senelik 7 milyon Euro net ücret ödeyecek.

İngilizlerin süreci uzatması ya da kaleci bulamaması ihtimalini de düşünen yönetim, alternatif isimlerle de temas halinde.