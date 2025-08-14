CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine hem sağ bek hem stoper oynayabilen isimlere yönelen Galatasaray, gündemine Manchester City'nin İsviçreli futbolcusu Manuel Akanji'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

Kadrosuna savunma takviyesi planlayan Galatasaray'da Manuel Akanji'nin adı öne çıkmaya başladı. Transfer listesinde birçok önemli ismi bulunduran Aslan, Manchester City'de forma giyen 30 yaşındaki Akanji'yi takibine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

Teknik Direktör Okan Buruk'un hem sağ bek hem de sağ stoper oynayabilecek bir isim istemesinden dolayı İsviçreli yıldızın listeye yazıldığı ifade edildi. City ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek deneyimli futbolcuyla yolların ayrılabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

Akanji'nin de kariyerinde yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. İsviçreli futbolcunun piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

ADETA BİR JOKER

Akanji defans hattında adeta bir joker görevi görüyor. 30 yaşındaki savunmacı sağ bek ve stoperin dışında sol bekte de şans bulabiliyor. Akanji'nin Guardiola'lı Manchester City'de uyguladığı 3'lü ve 4'lü formasyonlardaki uyumlu görüntüsü dikkatleri çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın savunmacısı Manchester City'den: Manuel Akanji!

3'LÜ SİSTEME UYGUN

Teknik direktör Okan Buruk'un sezon içerisinde uygulamak istediği 3'lü formasyon için Manuel Akanji'nin çok doğru bir isim olduğu vurgulandı. İsviçreli yıldızın tüm değişikliklere uyum sağlayabilmesinin dikkat çektiği bildirildi. Okan Buruk'un da Akanji'yi beğendiği öğrenildi.

