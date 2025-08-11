Galatasaray'dan Benjamin Pavard operasyonu! Transferi böyle duyuruldu

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi bir bomba daha patlatmak üzere harekete geçti. Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı kırmızılılar savunma hattını güçlendirmek için Benjamin Pavard'a kancayı taktı. Fransız yıldızın transferi böyle duyuruldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:45Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.