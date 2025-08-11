Galatasaray'dan Benjamin Pavard operasyonu! Transferi böyle duyuruldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi bir bomba daha patlatmak üzere harekete geçti. Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı kırmızılılar savunma hattını güçlendirmek için Benjamin Pavard'a kancayı taktı. Fransız yıldızın transferi böyle duyuruldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:45 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:45
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.

Önceliğini kaleci ve savunma hattına veren sarı kırmızılılar, sürpriz bir isme kancayı taktı.

PAVARD İÇİN TEMAS KURULDU

Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir futbolcu arayışında olan Galatasaray, 29 yaşındaki Fransız yıldız Benjamin Pavard için harekete geçti.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Pavard'ın transferi için sarı-kırmızılılar, aracılar üzerinden dolaylı temaslar kurdu.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maçta giyen Fransız yıldız 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.


