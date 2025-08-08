Barış Alper Yılmaz gol sevincinin perde arkasını anlattı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder."

"Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder."

"Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, "Barış gol atarsan bunu yapar mısın?" diye sordu. Onu kırmadım. Kewell'a selam olsun. Öyle bir gol sevinci oldu."