CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz gol sevincinin perde arkasını anlattı!

Barış Alper Yılmaz gol sevincinin perde arkasını anlattı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 00:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz gol sevincinin perde arkasını anlattı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder."

"Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder."

"Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, "Barış gol atarsan bunu yapar mısın?" diye sordu. Onu kırmadım. Kewell'a selam olsun. Öyle bir gol sevinci oldu."

Buruk'tan Barış Alper yorumu!
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
DİĞER
Selçuk Alagöz'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
VAR'dan kırmızı kart çıktı!
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 00:23
Barış gol sevincinin perde arkasını anlattı! Barış gol sevincinin perde arkasını anlattı! 00:15
"En iyi halimde oynamaya çalışıyorum" "En iyi halimde oynamaya çalışıyorum" 00:06
Günay'dan kaleci transferine dair flaş yorum! Günay'dan kaleci transferine dair flaş yorum! 00:01
Eminevim Ümraniyespor galibiyetle başladı! Eminevim Ümraniyespor galibiyetle başladı! 23:43
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 23:36
Daha Eski
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 23:14
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 22:20
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 21:51
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 21:15
Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması! Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması! 21:02
Kayserispor'da transfer tahtası açıldı Kayserispor'da transfer tahtası açıldı 20:48